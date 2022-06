Rogo in un terreno incolto a Japigia: fiamme a due passi dalle case in via Caduti Partigiani

Incendio di sterpaglie, questa mattina, in via Caduti Partigiani, al quartiere Japigia. Le fiamme si sono sviluppate in un terreno incolto, in una zona a due passi dalle abitazioni. A lanciare l'allarme alcuni residenti, che hanno allertato i vigili del fuoco. "Anche in questo caso non era stato eseguito nessun disserbo dell'area...", commentano sconsolati gli abitanti della zona segnalando l'incendio sulla pagina Fb 'Comitato Cittadini di Japigia'.