Incendio nei pressi di un edificio abbandonato, fumo nero sul lungomare sud

Incendio sul lungomare Di Cagno Abbrescia, sul litorale sud di Bari. Un rogo è stato segnalato nel pomeriggio in un terreno incolto nei pressi di un edificio abbandonato, in una zona già nota per precedenti incendi. A segnalarlo sono stati i volontari dell'associazione Gens Nova, che hanno allertato vigili del fuoco e Polizia locale. A bruciare, presumibilmente, rifiuti: il denso fumo nero sprigionatosi dal rogo era visibile anche dalla spiaggia di Torre Quetta.