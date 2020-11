Scoppia incendio nell'ex fabbrica Mecflex: senzatetto salvato dalle fiamme

Un incendio è divampato, questa mattina, all'interno dell'ex fabbrica Mecflex, nelle vicinanze di corso Alcide De Gasperi a Bari. Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei Vigili del Fuoco, agenti del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia e Polizia Locale.

All'interno dell'edificio abbandonato vi era un senzatetto, tratto in salvo prima di essere raggiunto dalle fiamme. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato al piano rialzato. Il clochard si trovava al primo piano ed è stato portato fuori dal suo edificio. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Indagini in corso per ricostruire le modalità dell'incendio.