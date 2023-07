Incendio divampa nelle campagne di Carbonara: nube di fumo, residenti con finestre chiuse

Vigili del Fuoco in azione, nel primo pomeriggio, in un'area del quartiere Carbonara di Bari, non lontano dallo stadio San Nicola, a causa di un incendio di sterpaglie.

Le fiamme, secondo una ricostruzione, sarebbero partite da un'area incolta avvolgendo anche una zona recintata da tempo per un cantiere. Sul posto sono giunte squadre per spegnere le fiamme. Non si segnalano intossicati ma notevoli sono i disagi per i residenti, costretti a chiudere le finestre per evitare l'ingresso del fumo nelle abitazioni.