Incendio in ditta di stoccaggio rifiuti nella zona industriale di Modugno, il sindaco: "Nessuna criticità dei valori ambientali"

Nessuna criticità delle sostanze monitorate dall'Arpa Puglia dopo l'incendio nell'area della ditta Recuperi Pugliesi a Modugno, a pochi km da Bari, dove lo scorso 14 gennaio si è verificato un rogo spento dopo circa 3 giorni di operazioni da parte dei vigili del Fuoco.

Le fiamme avevano coinvolto diversi cartoni e materiale plastico stoccati nella zona dove è divampato l'incendio. Il fumo conseguente al rogo aveva provocato apprensione nelle zone limitrofe e alcune ordinanze sindacali, nello scorso weekend, per limitare le attività all’aperto, "con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti" nella città di Modugno.

Nelle ultime ore il sindaco Nicola Bonasia ha comunicato un aggiornamento della situazione, confermando, dopo aver sentito l'Arpa Puglia, che le concentrazioni di inquinanti delle sostanze monitorate non sono critiche: "Gli esiti dei controlli svolti ieri, infatti, sia attraverso le stazioni di monitoraggio - dice Bonasia - fisse più vicine all’incendio e lungo la direzione dei venti prevalenti, sia con gli strumenti portatili, usati in diversi punti di monitoraggio, hanno indicato concentrazioni di inquinanti non critiche delle sostanze monitorate. In particolare, con vento proveniente dai settori meridionali e in rafforzamento nel corso della mattinata di ieri, si è osservato un generale abbassamento delle concentrazioni di PM10. Con le rilevazioni speditive puntuali (medie su periodi di alcuni minuti), sono state registrate concentrazioni di PM10 dell'ordine di circa 10 ug/m3 in prossimità della Statale 96, in viale delle Margherite e presso il Palazzetto PalaLaforgia, nel quartiere San Paolo di Bari".

"Nella stazione fissa di monitoraggio in via Ancona, posta sottovento - rimarca Bonasia - al sito dell'incendio, dopo un incremento dei valori orari di PM10 nel corso della notte di avantieri fino al picco massimo di 80 ug/m3 registrato a mezzanotte, i valori sono scesi a valori ampiamente sotto al limite di legge giornaliero di 50 ug/m3. In ogni caso, l’Agenzia sta continuando a monitorare le concentrazioni degli inquinanti che vengono registrate dalle stazioni fisse, in quanto condizionate dal meteo (direzione e velocità del vento, ora proveniente da Sud – Sud Est). L’Agenzia si riserva di trasmettere una relazione completa dei rilievi effettuati nel più breve tempo possibile" conclude il sindaco. La Procura di Bari, intanto, ha sequestrato l'area dove è avvenuto il rogo.