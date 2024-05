Incendio distrugge attività di articoli navali a Monopoli, scatta la solidarietà: avviata raccolta fondi online

A Monopoli è scattata una gara di solidarietà per sostenere la famiglia Recchiuto, la cui attività di vendita di articoli tecnici navali è andata distrutta a seguito di un incendio divampato lo scorso 30 aprile 2024.

E' stata lanciata una raccolta fondi online per sostenere dopo il disastro l'attività, che va avanti da tre generazioni portando alta la bandiera di un lavoro tradizionale: "Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco - si legge nel post pubblicato su gofundme.com - , l'incendio, che aveva ormai raggiunto dimensioni catastrofiche, è stato spento soltanto in serata e davanti agli occhi di tutti i concittadini giunti per dare supporto alla famiglia, non è rimasto che un cumulo di macerie. Ciò nonostante la famiglia Recchiuto, ha voglia di ripartire, ma in questo momento non è facile, oltre che dal punto di vista psicologico, anche da quello economico, in quanto il danno subito non è ancora quantificabile, ma decisamente ingente. Con la presente campagna di raccolta fondi, l'intento è quello di far sentire loro la nostra vicinanza, sia di chi li conosce che di gente estranea, quindi tutti noi, anche con un contributo minimo possiamo far sentire loro la nostra vicinanza":