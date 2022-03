Incendio divampa sul molo Margherita di Monopoli: fiamme domate da motovedetta della Guardia Costiera

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di martedì in una 'casa matta' del molo Margherita di Monopoli, nelle vicinanze del 'Fanale Rosso'. Il rogo è stato spento grazie all'intervento di una motovedetta della Guardia Costiera che aveva ricevuto una manichetta fornita da una squadra di Vigili del Fuoco.

Le fiamme sono state domate, dunque, via mare, per l'impossibilità di utilizzare mezzi di terra. L'intervento tempestivo ha scongiurato pericoli per i passanti.