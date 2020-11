'Cliente' non paga debiti di droga, spacciatore gli incendia il motorino: arrestato pregiudicato 28enne

La Polizia ha arrestato a Bari un giovane di 28 anni, pregiudicato, accusato di reati contro il patrimonio e stupefacenti. Le indagini sono state avviate nel mese di ottobre, a seguito della denuncia sporta da un cittadino residente nel quartiere Picone, a cui era stato incendiato il suo ciclomotore nelle vicinanze della sua abitazione.

L'incendio, in quella occasione, aveva danneggiato altri veicoli in sosta e parte del palazzo. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato ad identificare il 28enne con cui la vittima avrebbe contratto un debito di 40 euro, per l’acquisto di marijuana, che non avrebbe pagato. Il presunto spacciatore avrebbe richiesto che gli fosse versata una somma superiore, pari a 150 euro. A seguito del no del 'cliente' e dopo alcune minacce, gli avrebbe icnendiato il ciclomotore. Il 28enne, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere.