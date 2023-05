Incendio a bordo della motonave Francesca, chiuso il processo

Si è concluso oggi il processo riguardante l'incendio scoppiato, nel maggio 2015, a bordo della nave AF Francesca, dell’armatore anconetano Adria Ferries S.p.A. Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, a bordo dell'imbarcazione, partita da Bari e diretta a Durazzo, scoppiò un rogo, domato dallo stesso equipaggio, senza conseguenze per i circa 250 occupanti, tra passeggeri e personale.

La nave era stata avvicinata di notte da vari mezzi di soccorso. Una volta domate le fiamme, propagatesi dalla sala macchine e giunto sino al fumaiolo, la nave era stata nuovamente al porto di Bari, dove era rimasta ormeggiata e immediatamente sottoposta a sequestro, in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari con l'ipotesi di disastro colposo.

Le indagini preliminari avevano coinvolto non solo alcuni membri dell’equipaggio, ma anche i vertici della società armatoriale. Nel corso delle stesse, l’avvocato Giandomenico Frittelli del Foro di Ancona aveva ottenuto lo stralcio delle posizioni dei vertici aziendali, riuscendo a chiarire la loro estraneità rispetto all’accaduto e il pieno e costante rispetto da parte dell’Adria Ferries delle procedure dettate dalle normative nazionali ed internazionali in tema di navigazione.

Dal punto di vista strettamente tecnico, si trattava di individuare da dove esattamente fosse originato l’incendio, per dedurne eventuali responsabilità penali nelle cause.

Il processo era poi continuato a carico di alcuni marittimi della AF Francesca quali il comandante della nave, il direttore di macchina, il primo ufficiale di macchina, oltre ad un ingegnere di Adria Ferries ed un ingegnere del R.I.Na (ente nazionale di certificazione navale) che aveva certificato la regolarità dell’imbarcazione nelle ultime ispezioni effettuate.

La difesa penale è stata gestita da un vero e proprio pool difensivo, coordinato dall’avvocato Giandomenico Frittelli, di cui hanno fatto parte l’avvocato Rosa Alba Balestra del Foro di Taranto (per il comandante, due marittimi ed un ingegnere), l’avvocato Roberto Sirena del Foro di Sassari (per un altro marittimo) e l’avvocato Daniele Venturini del Foro di Genova (per l’ingegnere del R.I.Na). Oggi il processo si è definitivamente concluso con sentenza di proscioglimento degli imputati per prescrizione.