Fumo denso e aria irrespirabile, incendio a Mungivacca: a fuoco materiale plastico

Incendio questa mattina nelle campagne di Mungivacca. Un fumo denso si è levato dalle campagne in strada Torre di Mizzo, rendendo l'aria irrespirabile. Il rogo è stato segnalato dai volontari dell'associazione Gens Nova, che hanno allertato i vigili del fuoco: secondo prime informazioni, a bruciare sarebbe stato materiale plastico.

L'episodio, di certo non nuovo in quella zona, conferma come il fenomeno dei roghi illegali rappresenti ancora un grosso problema, che peraltro interessa numerose aree della città, in particolare quelle più periferiche.