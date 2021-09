Ancora roghi a Bari, in via Caduti del lavoro rimangono cenere e rifiuti. I residenti: "Disastro preannunciato"

La segnalazione, corredata di foto a Mungivacca. I residenti chiedono maggiori interventi di pulizia per debellare un fenomeno che anche dopo l'estate non accenna a fermarsi

Nonostante l'estate sia ormai terminata, non accenna a fermarsi il fenomeno dei roghi. L'ultimo è avvenuto negli scorsi giorni su via Caduti del lavoro, nei pressi della strada statale 100, a Mungivacca. A scoprirne i 'resti' sono stati i residenti, riuniti nel Comitato Cittadini di Japigia. L'area, come mostrato dalle foto pubblicate sui social è totalmente ricoperta dalla cenere e si vedono anche i resti dei rifiuti a cui, con molta probabilità, è stato dato fuoco. "Un altro disastro preannunciato - scrivono - Ci troviamo su via caduti del lavoro a due passi dalla S.S. 100, tutta l'area della lama completamente incendiata, un altro scempio che sicuramente poteva essere evitato, se solo si fosse pulita l'area... un'utopia".