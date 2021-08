Scoppia incendio nelle campagne di Noicattaro: fiamme lambiscono coltivazioni di uva

Il rogo, probabilmente dovuto alla combustione delle tubazioni utilizzate per l'irrigazione, è stato domato grazie all’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato nelle campagne di Noicattaro, nel Barese, a pochi metri da un terreno di coltivazione di uva allestito con i tendoni in plastica, in contrada Paradiso. Il rogo, probabilmente dovuto alla combustione delle tubazioni utilizzate per l'irrigazione, è stato domato grazie all’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

La pattuglia di Polizia Locale, in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco, ha spento le fiamme utilizzando acqua fornita dagli operai di un capannone industriale attiguo, la cui collaborazione è stata provvidenziale.