Fiamme in un opificio a Gravina, dopo l'incendio rilevazioni Arpa sulla qualità dell'aria

Tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) al lavoro nella notte a Gravina dopo l'incendio che nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto, ha interessato un opificio - le fiamme si sarebbero sviluppate in un'area adibita a deposito - in contrada Grottamarallo. Gli addetti Arpa, con l'ausilio di Polizia Locale e Protezione Civile Comunale, sono stati impegnati a verificare la qualità dell'aria in diversi punti della città, come rende noto il Comune di Gravina attraverso i propri canali social.

"I rilievi effettuati durante la notte saranno trasmessi al Comune - è spiegato - anche se l'attività di questo primo monitoraggio non ha rilevato livelli allarmanti di PM10". "In attesa di comunicazioni ufficiali, resta valido - si legge nel messaggio - l'invito ai cittadini ad osservare le regole di prudenza diffuse già nella serata di ieri", ovvero quello a tenere chiuse porte e finestre e a limitare la circolazione di soggetti fragili o con patologie respiratorie.