Incendio al Miulli, fumo sull'ospedale: evacuate aree comuni

Un incendio è divampato in mattinata nell'ospedale Miulli di Acquaviva. Al momento non si conoscono dettagli sull'origine e sulle cause del rogo, né sul punto esatto in cui le fiamme si sarebbero sviluppate. Una densa nube di fumo si è sprigionata sull'ospedale.

Da quanto si apprende, sono stati evacuati gli utenti presenti negli spazi comuni, mentre al momento, riferiscono dall'ospedale, sono in corso valutazioni sull'eventualità di evacuare alcuni reparti, a causa del fumo presente. Le operazioni "vengono gestite secondo i criteri di sicurezza" e non si registrano danni a persone.