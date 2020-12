Incendio al San Paolo: fiamme distruggono pensilina dei bus Amtab in via Massa

Un incendio ha distrutto, questa mattina, una pensilina dei bus Amtab in via Carlo Massa, nel quartiere San Paolo di Bari. L'episodio si è verificato attorno alle 11. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Non si segnalano persone ferite. Ignote le modalità del rogo e chi ha appiccato l'incendio, quasi certamente di origine dolosa.