Incendio nel centro Polifunzionale del Policlinico di Bari: fiamme domate dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella mattinata nel centro Polifunzionale del Policlinico di Bari, dove sono ubicati gli spazi dedicati alle attività didattiche dell'Università e della scuola di Medicina. Secondo quanto appreso, le fiamme avrebbero interessato un gruppo di continuità ubicato in un vano sotterraneo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuco che hanno provveduto a domare il rogo in breve tempo. Non sono stati interessati reparti e non si registrano persone coinvolte. Sulposto sono in corso le attività di bonifica del caso.