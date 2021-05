Incendio al Policlinico di Bari, pronto soccorso chiuso: "Ancora non agibile per l'intenso odore di fumo"

Le fiamme nei sotterranei della struttura: le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutte la notte. Dall'ospedale spiegano: "Danni limitati ad ambienti e attrezzature. Verifiche in corso sulle cause"

Resta per ora chiuso il pronto soccorso del Policlinico di Bari, in seguito all'incendio che si è verificato nella tarda serata di ieri la palazzina Asclepios. Le fiamme si sono sviluppate in un sottoscala della struttura, dove erano depositati rifiuti e biancheria.

I pazienti presenti in quel momento al pronto soccorso sono stati spostati nel modulo esterno per le emergenze e messi in sicurezza. Non risultano persone ferite o intossicate. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area da parte dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte.

"I danni - spiegano dal Policlinico - sono stati limitati agli ambienti e alle attrezzature. Sono in corso verifiche per accertare le cause dell'incendio. L'area del pronto soccorso attualmente non è ancora agibile per via dell'intenso odore di fumo".