Fiamme nel padiglione Asclepios, evacuato il pronto soccorso del Policlinico

Un incendio si è sviluppato questa sera nel padiglione Asclepios del Policlinico di Bari. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco. Il pronto soccorso è stato temporaneamente evacuato per permettere l'intervento in sicurezza e spegnere le fiamme.

Al momento non risultano feriti. Nel complesso del pronto soccorso sarebbe rimasto al buio: l'erogazione di corrente elettrica si sarebbe interrotta.