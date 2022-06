Incendio divampa in appartamento di via Principe Amedeo al Libertà: residenti tratti in salvo

Un incendio si è sviluppato, nella tarda mattinata di oggi, in un appartamento in uno palazzo tra via principe Amedeo e via Fratelli Bandiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme sviluppatesi, per cause non ancora conosciute, in un'abitazione del primo piano.

Tratti in salvo alcuni residenti nell'edificio. Non si registrano, fortunatamente, feriti gravi. Sul luogo dell'incendio è giunta anche la Polizia Locale. In corso di completamento l'intervento dei vigili del fuoco che, in queste ore, stanno verificando alcuni problemi elettrici assieme a tecnici dell'Enel.