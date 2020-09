Incendio alle porte di Valenzano, colonna di fumo nero si innalza in cielo: rifiuti a fuoco in un terreno

Incendio alle porte di Valenzano, nel Barese. Nel pomeriggio una colonna di fumo nero, visibile anche nel paese, si è innalzata in cielo. Secondo le prime testimonianze raccolte, le fiamme sarebbero scaturite da un cumulo di rifiuti di vario tipo - tra cui pneumatici - andati a fuoco in un terreno vicino al centro abitato. L'incendio è stato segnalato ai vigili del fuoco, che stanno intervenendo per spegnere le fiamme. Non si registrano al momento feriti. Si tratta del secondo caso registrato nel comune barese in meno di una settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.