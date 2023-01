Incendio in un casolare del Quartierino a Bari: in fiamme cumulo di rifiuti

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un casolare di via Pietrocola, in zona Quartierino a Bari. Sul posto, dalle 11 circa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto un cumulo di rifiuti.

Ancora ignote le cause del rogo. Non si segnalano persone ferite. La Polizia Locale è intervenuta per bloccare la circolazione tra via Pietrocola e via Cimarrusti per agevolare l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.