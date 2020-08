Sterpaglie e rifiuti a fuoco nelle campagne di Terlizzi, vigili del fuoco intervengono per spegnere il rogo

Ancora un incendio nelle campagne tra Terlizzi e Molfetta. Come già avvenuto il 23 agosto scorso, nel pomeriggio sono andati a fuoco sterpaglie e rifiuti di diverso tipo - in particolare metallici e di plastica - questa volta in via De Lilium. Le fiamme sono partite intorno alle 18.30, non si sa se per mano umana o per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari dell'associazione Puliamo Terlizzi, allertati dai residenti dopo un altro intervento di pulizia dei rifiuti in via Vecchia Calcara. "L'incendio è stato domato dai pompieri in una quarantina di minuti - spiegano dall'associazione - Non si registra alcun danno a persone. Resta elevato il rischio in questi casi, visto che dalle sterpaglie il fuoco può raggiungere abitazioni vicine al luogo da cui si è propagato".

Fonte Puliamo Terlizzi

