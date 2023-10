Incendio a Santo Spirito, in fiamme gli spazi esterni del ristorante 'La Tana dell'Artista'

Un incendio ha investito questa mattina gli spazi esterni del ristorante 'La Tana dell'Artista', sul lungomare Cristoforo Colombo, nel quartiere Santo Spirito di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate poco prima dell'alba ed avrebbero distrutto i capannoni esterni e la facciata del locale. Sul posto sono giunti i mezzi dei Vigili del Fuoco, con un'autobotte impegnata nello spegnimento del rogo.

Il locale era vuoto, al momento quindi non risulterebbero feriti. Un appartamento vicino al ristorante avrebbe subito danneggiamenti della facciata a causa delle fiamme che avrebbero annerito le mura esterne. Sono in corso accertamenti per comprendere la dinamica e le cause dell'incendio.