Bari, momenti di paura in via della Resistenza: incendio in un ristorante vicino parco 2 giugno, fiamme domate dai vigili del fuoco

Momenti di paura questo pomeriggio in viale della Resistenza, a causa dell'incendio che ha interessato il ristorante pizzeria 'Nathalie', nelle immediate vicinanze di parco 2 giugno. E' accaduto intorno alle 16.30. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo, impedendo che le fiamme potessero in qualche modo interessare il distributore di benzina Ip presente accanto al locale.

La strada, nel tratto compreso tra viale Einaudi e via Jacini, è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale per consentire l'intervento, e successivamente riaperta. Al momento, le fiamme sono state completamente domate e sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia e il personale della Scientifica. Al momento dell'incendio il ristorante era chiuso. Da accertare le cause: non è escluso che il rogo possa essere stato causato da un corto circuito, ma le indagini sono in corso. A essere maggiormente danneggiata sarebbe stata soprattutto la zona retrostante del locale. Non ci sono stati intossicati, né feriti.