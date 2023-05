Incendio a San Pio, vigili del fuoco sul posto. I residenti: "Aria irrespirabile"

Un incendio è divampato in serata al quartiere San Pio. Una squadra dei vigili del fuoco è al lavoro sul posto per domare le fiamme che, secondo prime informazioni, sarebbero divampate in un'area non distante dal deposito Amiu, già in passato nota per l'abbandono selvaggio di rifiuti.

"E' una situazione invibile - dicono i residenti ricordando episodi simili già avvenuti in precedenza nello stesso posto - L'aria è irrespirabile".