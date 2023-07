Incendio a Santa Caterina, disagi e rallentamenti in Tangenziale: code in direzione sud

Giornata di disagi, in Tangenziale, a Bari, per via di un incendio divampato nelle vicinanze di un capannone a Santa Caterina. Il fumo nero sprigionatosi dal rogo era visibile in varie zone della città e ha provocato rallentamenti lungo la Statale 16, in particolare per chi viaggiava verso Sud.

E' stato chiuso, per alcune ore, lo svincolo 8 per l'Autostrada a 16. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Segnalate code anche per il restringimento della circolazione alla corsia di sorpasso.