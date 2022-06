Grosso incendio a Santa Caterina: fiamme e fumo vicino a negozi e attività commerciali

Un grosso incendio è divampato, questa mattina, a poca distanza dai capannoni commerciali della zona di Santa Caterina, a Bari. Le fiamme hanno distrutto una vasta area di sterpaglie, arrivando quasi a lambire le strutture dove, negli stessi momenti, vi erano lavoratori e clienti.

Il fumo scaturito dall'incendio è visibile anche a lunga distanza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo, divampato per cause non ancora accertate: le fiamme si sarebbero estese dalla lama a ridosso della zona commerciale in più direzioni, propagandosi anche in direzione dello stabilimento Peroni, tanto da comportare la chiusura dell'l'uscita 10/B della Statale 16 per Bitritto, con conseguenti disagi per la circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per il controllo della viabilità.

*Ultimo aggiornamento ore 13.47