Incendio in una serra nel nord Barese: colonna di fumo nero visibile in strada

Fiamme in una serra nel nord Barese. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 13 in un'azienda florovivaistica in contrada Pozzo Schettino, tra Molfetta e Terlizzi. Ignote le cause che hanno scatenato l'incendio, che ha poi provocato una grossa nube di fumo nero, visibile da parecchi chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti, la polizia locale e i volontari di PuliAmo Terlizzi, che stanno supportando le operazioni di spegnimento dell'incendio. Al momento non si registrano feriti.

Notizia in aggiornamento. Fontef foto Facebook PuliAmo Terlizzi