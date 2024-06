Rogo di sterpaglie lungo la statale 100, fiamme raggiungono azienda agricola: vigili del fuoco al lavoro da ore

Un incendio sta interessando un'azienda agricola ubicata lungo la statale 100 a Gioia del Colle. L'allarme è scattato in mattinata, quando un'operaio dell'Anas ha chiamato il 112 per segnalare alcune sterpaglie in fiamme ai lati della Statale 100. In poco tempo, però, il fuoco, sospinto dal forte vento e alimentato dall'erba secca, ha raggiunto una vicina azienda agricola.

Sul posto sono giunti inizialmente due mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Altamura, ma alla luce della gravità della situazione è stato richiesto l'intervento di altri due mezzi da Bari e Putignano. Il fumo sprigionatosi dall'incendio in mattinata ha anche invaso la statale 100, rendendo necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni per circa un'ora.

Intanto, da ore, i vigili del fuoco sono al lavoro sul posto con nove mezzi e venti unità di personale per circoscrivere e domare l'incendio che sta interessando l'azienda agricola. Al momento non è noto quanti capannoni e attrezzature siano stati coinvolti e quante piantagioni danneggiate dalle fiamme.