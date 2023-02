La Polizia Locale, attraverso il suo canale Telegram, raccomanda agli automobilisti che sono in transito sul tratto stradale di prestare la massima attenzione.

Traffico rallentato sulla statale 16 Adriatica in direzione Sud all'altezza dell'uscita 11 di Bari, dove si trova il distributore di carburante Dill's, a causa di un incendio divampato nei pressi. Sul luogo sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco, i tecnici Anas e gli agenti della Polizia Locale.

Incendio sulla Statale 16 all'altezza dell'uscita 11 per Bari: traffico in tilt in direzione Sud