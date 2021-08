Sterpaglie in fiamme, incendio al quartiere Sant'Anna. Residenti sconfortati: "Ennesimo episodio, qui non cambia nulla"

Le fiamme hanno interessato un'area in via Conenna, peraltro interessata dalla presenza di giovani alberi. L'amarezza del Comitato cittadini di Japigia: "Qui sembra che nulla sia cambiato, anzi"

"Ennesimo incendio, ennesimo rogo... Le tristi immagini ci arrivano da Sant'Anna, qui sembra che nulla sia cambiato, anzi...". Così, attraverso Fb, il 'Comitato cittadini di Japigia' segnala su Fb l'ennesimo incendio di sterpaglie, questa volta nella vicina zona di Sant'Anna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fiamme si sarebbero sviluppate in un'area in via Conenna - non è noto se di proprietà privata o pubblica - in cui, come si vede dalle immagini, sono presenti anche giovani alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nelle scorse settimane, i cittadini di Japigia sono scesi in piazza, manifestando davanti alla Prefettura, per chiedere più vigilanza contro il fenomeno dei roghi, in particolare quelli che spesso vengono appiccati nelle campagne intorno al quartiere per 'smaltire' illecitamente rifiuti abbandonati.