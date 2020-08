Rifiuti, vegetazione e sterpaglie in fumo: vasto incendio divampato nelle campagne di Terlizzi

Pneumatici, plastiche e vegetazione andati in fumo sulla via Appia al confine tra Terlizzi e Bitonto: un incendio, presumibilmente di origine dolosa, ha distrutto un'area lunga 500 metri riducendola in cenere. Sul posto sono giunti i volontari dell'associazione Puliamo Terlizzi che hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco e la Polizia Locale. Ancora ignota la dinamica del rogo, probabilmente appiccato da ignoti poco prima.

