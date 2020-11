Roghi nelle campagne di Terlizzi: arrivano i droni supertecnologici per scovare gli incendi

A Terlizzi arrivano i droni per segnalare gli incendi che colpiscono la periferia della città. E' l'iniziativa dell'associazione Puliamo Terlizzi che ieri ha fatto levare in volo un 'Colibrì' per monitorare il rogo segnalato dai residenti di via Molfetta, dopo aver avvertito una forte puzza di plastica bruciata.

La telecamera termica ha individuato in pochi minuti la fonte di calore proveniente da un fondo rustico privato in Via Macello. Sul posto sono quindi giunti i Vigili del Fuoco che hanno spento non senza difficoltà le fiamme che bruciavano alcuni rifiuti,