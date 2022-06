Incendio a Mungivacca: fiamme in un fondo agricolo, bruciano alberi d'ulivo

Incendio venerdì sera in un fondo agricolo nella zona di Mungivacca. A notare e segnalare il rogo, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco, guardie dell'Anuu migratoristi dell'Area metropolitana di Bari, impegnate in un servizio di vigilanza. A bruciare, purtroppo, anche alcuni alberi d'ulivo, in poco tempo avvolti dalle fiamme.

"Solo un'attenta azione di vigilanza - sottolinea l'Anuu - può fungere da deterrente per arginare questi fenomeni".