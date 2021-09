Fiamme in un cantiere di via Amendola, sul posto i Vigili del Fuoco: fumo visibile in varie zone della città

Un incendio, per cause non ancora accertate, è scoppiato nel primo pomeriggio in un cantiere edile di via Amendola, nel quartiere San Pasquale di Bari. Sul posto sono giunti tre mezzi dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Secondo le prime informazioni il fuoco avrebbe convolto della legna. Numerose le segnalazioni alla sala operativa del Corpo anche per la nuvola di fumo chiaramente visibile nel quartiere e anche a Japigia.