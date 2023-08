Incendio al quartiere Sant'Anna: sterpaglie in fiamme, vigili del fuoco sul posto

Incendio in via Conenna, al quartiere Sant'Anna. Il rogo ha interessato una delle aree incolte presenti nella zona, in cui hanno preso fuoco sterpaglie. Una situazione purtroppo nota ai residenti, spesso d'estate alle prese con questa tipologia di incendi. Sul posto per domare le fiamme e bonificare successivamente l'area, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi.