Incendio in un box condominiale di via Giulio Petroni a Bari, sul posto Vigili del fuoco e Polizia Locale

Momenti di apprensione, questa mattina, in via Giulio Petroni a Bari, a causa di un incendio avvenuto in un box di un condominio. Le fiamme sono state domate da alcune squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Non si segnalano, al momento, conseguenze su persone.

La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore: successivamente la Polizia Locale ha riaperto l'importante arteria viaria cittadina. Ignote le cause del rogo.