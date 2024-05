Dramma a Cozze, cade dalla finestra mentre chiede aiuto per un incendio in casa: 68enne in gravi condizioni

È precipitata nel vuoto mentre tentava di mettersi in salvo dall'incendio divampato nella sua villetta a Cozze, frazione di Mola di Bari. Un donna di 68 anni è ricoverata in prognosi riservata nel Policlinico di Bari. È stata trasportata in 'codice rosso' in ospedale dal personale del 118.

Le fiamme, secondo quanto riporta l'Ansa, si sarebbero diffuse nell'abitazione della donna intorno alle 5.30 di questa mattina. La 68enne, bloccata in casa dal rogo e dal fumo, si sarebbe affacciata dalla finestra del bagno per chiedere soccorso.

La richiesta di aiuto sarebbe stata colta da un vicino di casa, ma la donna nel tentativo di difendersi dalle fiamme avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta nel vuoto per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bari che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'abitazione. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.