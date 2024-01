Incendio in una villetta a Rosa Marina: residenza danneggiata dalle fiamme, indagini in corso

Un incendio, che ha danneggiato una villetta, è divampato nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio nel Consorzio villaggio Cala di Rosa Marina a Ostuni.

Come riporta BrindisiReport, la chiamata ai vigili del fuoco è giunta intorno alle 16. Secondo prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero propagate dall'esterno, ma il fumo avrebbe provocato danni anche all'interno. Sul posto sono giunti anche gli agenti del locale commissariato e i proprietari, una famiglia barese che utilizza la residenza solo nel periodo estivo. Accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza l'accaduto. Al momento non si esclude alcune ipotesi. In mattinata i poliziotti hanno eseguito un nuovo sopralluogo con la Scientifica. Acquisiti anche i fotogrammi del sistema di videosorveglianza.