Incendio a Modugno, le analisi Arpa rassicurano: " Non ci sono concentrazioni critiche di sostanze pericolose"

"Sono ancora in corso le attività di spegnimento dell’incendio e di monitoraggio degli agenti inquinanti aerodispersi a seguito della combustione. Secondo le prime informazioni assunte da Arpa Puglia gli esiti dei controlli sinora svolti, indicano concentrazioni non critiche delle sostanze monitorate salvo in posizioni più vicine a quelle all’incendio". È questo l'ultimo aggiornamento fornito dal sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, in merito al rogo che ormai da oltre 24 ore tiene impegnati i Vigili del Fuoco nella zona industriale della cittadina in provincia di Bari. Le fiamme sono divampate nel piazzale di un'azienda che si occupa dello stoccaggio di rifiuti.

"Si proseguirà - continua Bonasia in un post sulla sua pagina facebook - con un’accurata analisi e controllo delle emissioni e nell’attesa di ricevere nuovi dati ufficiali degli organi preposti ho provveduto a prorogare l’ordinanza sindacale già in vigore, con l’adozione delle necessarie consequenziali misure restrittive secondo cui vengono limitate le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-sportiva, ed è fatto obbligo di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti. Tale divieto permarrà sino a domani 16 gennaio incluso".