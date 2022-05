Grosso incendio nella notte alla zona industriale di Bari, fiamme distruggono capannone

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di lunedì alla zona industriale di Bari. Le fiamme, visibili anche a distanza dalla città, si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, nel capannone di stoccaggio un'azienda che opera nel commercio online, in via Fratelli Philips.

Per domare il rogo, sul posto sono state impegnate per ore undici squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato anche per impedire che le fiamme potessero estendersi a una vicina ditta di vernici. Le operazioni sono in corso ancora questa mattina, con tre squadre. Secondo quanto si apprende, il rogo avrebbe praticamente distrutto il capannone. Accertamenti in corso sulla cause.