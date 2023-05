Incendio nelle vicinanze del quartiere San Paolo di Bari, colonna di fumo visibile a lunga distanza

Un incendio è divampato questa mattina in un'area incolta alla periferia di Bari, nelle vicinanze dell'Interporto, non lontano dal quartiere San Paolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Non si segnalano edifici coinvolti dal rogo, né persone ferite.

Una colonna di fumo, proveniente dalla zona in fiamme, era chiaramente visibile dagli abitanti del quartiere San Paolo.