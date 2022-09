Inchiesta Adisu della Procura di Bari, annullati sequestri ad ex direttore generale Nuzzo

Il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto l'annullamento dei sequestri all'ex direttore generale di Adisu Puglia, Gavino Nuzzo, il cui provvedimento è stato emesso dalla Procura di Bari a metà giugno 2022. A darne notizia è lo stesso Nuzzo attraverso una nota giunta in redazione.

L'ex dirigente era finito in un'inchiesta dei magistrati baresi per presunte "procedure alterate" riguardanti bandi di concorso dell'ente, oltre che a presunte violazioni che sarebbero state commesse "in occasione della composizione di commissioni preposte alla assegnazione di posizioni di impiego, incarichi ed altro”.

Il Tribunale di Bari, seppur riservandosi le motivazioni, ha quindi accolto le posizioni della difesa, "supportate" si legge nella nota, da "esiti investigativi contenuti in due informative della Guardia di Finanza che, fin da subito, avevano definito corretto e legale" le azioni di Nuzzo. L'ex dg di Adisu Puglia si era dimesso in concomitanza del conferimento di un nuovo incarico in un Ente Regionale Campano e denuncia di aver subito, all'epoca del provvedimento, una "gogna mediatica".