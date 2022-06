Inchiesta Adisu Puglia, "nessun artifizio o raggiro nell'incarico": Fimmanò risponde alle accuse

"Alcun artifizio o raggiro", ma tutto "avvenuto e documentato nella massima trasparenza": è quanto chiarisce l'avvocato Francesco Fimmanò, direttore scientifico dell'Università telematica Pegaso, in merito all'incarico legale a lui affidato nel 2020 dall'Adisu Puglia. A riportarlo è l'Ansa.

Il professionista campano è coinvolto, con il direttore generale dell'ente Gavino Nuzzo (ed ex direttore amministrativo di Pegaso), nell'indagine della Procura di Bari su presunte irregolarità negli incarichi affidati dall'Agenzia pugliese per il diritto allo studio.

In una articolata memoria difensiva inviata agli inquirenti baresi, riporta l'Ansa, Fimmanò risponde alle accuse punto per punto. "Nel curriculum si fa espresso riferimento alla Direzione scientifica della Università Telematica Pegaso - spiega, nel testo riportato dall'agenzia - . Quindi se avessi voluto sottacere una qualche funzione per ragioni di artifizio o raggiro evidentemente lo avrei fatto".

Ancora, in merito all'affidamento dell'incarico legale, Fimmanò ricorda che "l'Adisu era stata condannata con una sentenza terribile, onerosissima (più di 700 mila euro, ndr) e soprattutto esecutiva che sarebbe stata eseguita con il blocco di tutte le sue attività", in parte sospesa in appello dopo il ricorso a firma di Fimmanò. "E' quanto mai ovvio - dice l'avvocato - che occorresse uno specialista di chiara fama che opera sull'intero territorio nazionale". Contestato anche il presunto "conflitto di interessi", con Fimmanò che ricorda come Nuzzo non sia più da molti anni direttore amministrativo dell'Università, con cui collabora con un contratto di insegnamento. L'avvocato evidenzia inoltre di non aver mai avuto "frequentazioni abituali" con Nuzzo ma di averlo solo incontrato in occasioni istituzionali.

Il professionista definisce inoltre "del tutto infondata" anche la contestazione della falsa autocertificazione sulla insussistenza di conflitti di interesse, "che riguarda gli impiegati pubblici", ricordando come invece l'Università Pegaso non percepisca alcun sostegno pubblico. L'avvocato avanza quindi la richiesta di archiviazione del procedimento a suo carico, dicendosi disponibile ad "essere ascoltato personalmente ed in tempi brevi per eventuali chiarimenti necessari alla richiesta di archiviazione".