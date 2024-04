Inchiesta appalti nella sanità foggiana, archiviate le accuse a Vitangelo Dattoli

La Procura della Repubblica di Foggia ha definitivamente archiviato le accuse a carico dell’ex direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, da oltre 4 anni sotto indagine per i reati di turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di formazione della volontà della pubblica amministrazione.

L’allora direttore generale Vitangelo Dattoli, difeso dall’avvocato Antonio La Scala, fu indagato dalla Procura della Repubblica di Bari, a seguito di informative della Guardia di Finanza, per presunti condizionamenti in una serie di procedure: servizio di trasporto aereo di organi ed equipe medica per il trapianto di organi; procedura di partnerariato pubblico-privato, inerente all’efficientamento energetico degli ospedali riuniti; procedura avente ad oggetto la gara telematica per la fornitura di servizi di supporto al Rup e Rua, per l’attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi come programmato in base a un Por Puglia 2014/2020; procedura afferente alla gara bandita per la riqualificazione di Via Luigi Pinto.

Mentre per la prima procedura Dattoli è stato rinviato a giudizio e il processo è alle prime battute innanzi al Tribunale collegiale di Foggia, per le altre 3 procedure è stata accertata la sua totale estraneità ai fatti. Per quella relativa al partnerariato pubblico-privato, inerente all’efficientamento energetico degli Ospedali Riuniti, la stessa Procura ha archiviato il caso, ritenendo infondate le accuse. Per le ultime 2 procedure, non ha ritenuto di formalizzare alcuna accusa nei confronti dell’allora direttore generale Dattoli che sin da subito, accompagnato dal suo legale ha sostenuto 3 interrogatori e depositato memorie per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti.