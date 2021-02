Inchiesta Asp in provincia di Foggia: archiviata la posizione di Emiliano, Ruggeri e dei due Cera

Il gip ha riconosciuto l'insussistenza delle accuse, e cioè, come evidenziato dalla Procura di Foggia nella richiesta di archiviazione, che gli accordi politici nulla hanno avuto a che fare con la nomina

E' stato archiviato, dal gip del Tribunale di Foggia, il procedimento che vedeva indagati, per corruzione, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'ex assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri. Lo riporta l'Ansa. L'inchiesta vedeva anche coinvolti, con l'accusa in concorso, Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio rispettivamente ex parlamentare e consigliere regionale pugliese dell'Udc.

L'ipotesi avanzata degli inquirenti riguardava una nomina, mai effettuata, del commissario della Asp (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) 'Castriota e Corropoli' di Chieuti. Il gip ha riconosciuto l'insussistenza delle accuse, e cioè, come evidenziato dalla Procura di Foggia nella richiesta di archiviazione, che gli accordi politici nulla hanno avuto a che fare con la nomina.