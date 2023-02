"Sesso per curare Papilloma virus", la Procura chiede un nuovo arresto per il ginecologo Miniello

Una richiesta di custodia cautelare in carcere: è quanto avanzato dai pm della Procura di Bari nei confronti di Giovanni Miniello, il ginecologo 69enne accusato di aver abusato di alcune pazienti chiedendo sesso in cambio di presunte guarigioni da papullomavirus o per prevenire tumori all'utero.

MIniello è accusato di violenza sessuale aggravata tentata e consumata, nonché di lesioni personali "di tipo cronico consistenti in disturbo da stress post traumatico". Il giudice del Tribunale del Riesame di Bari emetterà una decisione, sulla richiesta dei magistrati (il procuratore Roberto Rossi, l'aggiunto Giuseppe Maralfa e le sostitute Larissa Catella e Grazia Errede) entro un termine di 45 giorni. Miniello fu arrestato e collocato ai domiciliari a fine novembre 2021. La misura, ad aprile scorso, fu poi tramutata in interdizione dalla professione per 12 mesi. Le vicende contestate riguarderebbero un arco di tempo compreso tra il 2010 e il 2021.