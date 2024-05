Inchiesta 'Codice Interno', a luglio il processo per 124 imputati: tra loro anche Olivieri e Lorusso

Prenderà il via il 2 luglio prossimo il processo nei confronti di 124 persone finite in manette nel blitz della Dda che ha portato alla luce un presunto voto di scambio politico-mafioso che sarebbe stato messo in atto durante le Comunali di Bari 2019. Lo riporta l'Ansa. La Direzione Distrettuale Antimafia ha ottenuto il giudizio immediato per gli imputati.

Tra gli arrestati, lo scorso 26 febbraio, vi furono l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, la moglie ed ex consigliera comunale Carmen Lorusso, ma anche personaggi di spicco della criminalità barese come i boss Savino Parisi ed Eugenio Palermiti, nonchè imprenditori.

In base alle indagini, il clan Parisi-Palermiti sarebbe riuscito a far breccia sul sistema economico del capoluogo pugliese. Tra le conseguenze dell'operazione, anche la messa in amministrazione giudiziaria (recentemente confermata) dell'Amtab, l'azienda municipalizzata di trasporto pubblico locale, nella quale vi sarebbero state assunzioni su imposizioni da parte di esponenti del clan Parisi.

Dopo l'avvio dell'inchiesta, il Ministero dell'Interno ha nominato una Commissione di accesso in Comune che in queste settimane sta valutando l'ipotesi di uno scioglimento del Consiglio per presunte infiltrazioni della mafia.