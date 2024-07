Inchiesta sulle emissioni di Co2 nell'ex Ilva, la società 'Acciaierie d'Italia': "Attività riferite alla precedente gestione"

"Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, in relazione all’inchiesta pubblicata dai media in questi giorni e riferita, secondo quanto appreso, alle attività dell’Azienda durante la precedente gestione, garantisce naturalmente la massima collaborazione alle autorità competenti per fare luce sull’accaduto". La società che gestisce l'ex stabilimento Ilva di Taranto affida ad una nota, alcune precisazioni in merito alle indagini in svolgimento su presunte manipolazioni dei dati riferiti alle emissioni di Co2. Ieri, a Bari e in altre province, i militari della Guardia di Finanza hanno compiuto una serie di perquisizioni nei confronti di alcune figure di vertice della precedente gestione dell'azienda.

"Vale la pena sottolineare che dal momento del suo insediamento - si legge nella nota di Acciaierie d'Italia - la nuova amministrazione straordinaria ha avviato attività di verifica sui processi aziendali. Questo rappresenta un’ulteriore conferma del cambio di passo positivo intrapreso dalla gestione commissariale per garantire la massima trasparenza e il pieno rispetto delle normative".