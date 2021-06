Arresto ex gip De Benedictis, nuovo sequestro di armi: rinvenute in un box a Ruvo

Il locale risulta essere nella disponibilità del caporal maggiore dell'Esercito Antonio Serafino, già colpito da misura cautelare insieme all'ex giudice lo scorso 13 maggio per i reati di porto e detenzione di armi. Indagini in corso per verificare a chi appartengano